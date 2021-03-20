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Вокуев: происходит популяризация Большунова, а не лыжных гонок

Вокуев: происходит популяризация Большунова, а не лыжных гонок
Другие / Лыжный спорт 0
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Лыжник Ермил Вокуев – первый россиянин, выигравший горный зачёт марафонской серии Visma Ski Classic, выразил мнение, что в российских лыжах всё держится на Александре Большунове.

«Чемпионат мира? Конечно, смотрел, получился очень интересный турнир. Только популяризация, по-моему, происходит скорее Большунова, а не лыжных гонок или других лыжников. Интерес именно к его личности. Везде Большунов, Большунов. Результат есть, логично.

И все эти истории про тредбаны, на мой взгляд, не более чем отговорка. Норвежцы просто очень сильно тренируются. У них уровень выше. У нас один человек, у них пять-шесть сильных.

Дело не в количестве тренировок, не в том, сколько километров или часов ты пробежал. А в качестве. Не думаю, что у нас настолько уж слабее финансирование. Сборная ездит за границу почти целый год. Деньги дают, шикарно всё делают. Я сам через это проходил, был со сборной, ездили мы за границу, и в горы, и в трубу на лыжах кататься. Все условия есть.

Подытожил бы таким объяснением: просто Норвегия — лыжная держава. У нас лыжные гонки пока держатся только на Большунове», — приводит слова Вокуева «Спорт-экспресс».

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