Червоткин – об Олимпиаде: все мы хотим обыграть норвежцев

Российский лыжник Алексей Червоткин рассказал об ожиданиях от Олимпийских игр-2022 в Пекине.



«Я пока так далеко ещё не заглядывал. Но если судить по этому сезону, понятно, что в приоритете классика. И разделка на Олимпиаде будет именно классикой. Плюс, конечно же, эстафета. Все мы хотим обыграть норвежцев. Пока нам не особо везло.



Хотя про свободный стиль забывать ни в коем случае нельзя. Тот же марафон — такая непредсказуемая штука, там всякое может быть. Не поменял вовремя лыжи — и всё. Так что в Пекине реально цеплять везде, кроме спринта. Его я уже точно не подтяну, тем более за сезон», — поделился мнением Червоткин в интервью «Спорт-Экспрессу».



Червоткин на чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе завоевал серебряную медаль в эстафете. В итоговом зачёте Кубка мира сезона-2020/2021 25-летний спортсмен занял 13-е место.