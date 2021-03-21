22-летняя серфингистка погибла после удара молнии

В Сальвадоре погибла 22-летняя серфингистка Кэтрин Диас. Причиной стал удар молнии во время тренировки.



Трагедия произошла в пятницу на популярном местном пляже Эль-Тунко. Как сообщает AS, спортсменка в этот момент находилась в воде. Скорая помощь прибыла на место происшествия, но серфингистка скончалась на пляже. Согласно Сальвадорской федерации сёрфинга, «небо было чистым, и случился неожиданный шторм».



Кэтрин была дочерью президента федерации Хосе Диаса. «Великий спортсмен, представлявший нашу страну, покинул нас. До скорой встречи, великий воин. Сальвадор в трауре», — написала Федерация сёрфинга Сальвадора в социальных сетях. Диас готовилась ко Всемирным играм по серфингу ISA. Соревнование с 29 мая по 6 июня станет отборочным к Олимпийским играм в Токио, где сёрфинг дебютирует на ОИ.