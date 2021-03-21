Василий Артемьев пояснил, зачем он схватил за шкирку регбиста сборной Грузии в матче ЧЕ

Регбист сборной России Василий Артемьев прокомментировал момент, случившийся в матче чемпионата Европы с национальной командой Грузии (6:23). В начале второго тайма Артемьев схватил за шкирку соперника Гелу Апрасидзе в ходе борьбы грузина с другим россиянином.

«Что произошло в тот момент? Судья дал штрафной против Грузии. Наш 9-й номер Константин Узунов попытался взять мяч и разыграть. В этот момент игрок сборной Грузии навалился на него сверху и не давал встать, а их другой регбист откинул мяч в сторону.

Это происходит на уровне подсознания, чтобы замедлить игру соперника, не дать быстрый розыгрыш. Я увидел это и стащил игрока соперника, потому что он не давал встать нашему регбисту. Своих игроков надо защищать. После этого случилась небольшая потасовочка. Это был рабочий момент, в котором нельзя было дать слабину. Это ведь тоже психология», — приводит слова Артемьева Sport24.