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Игорь Тараканов завоевал первую для России медаль юниорского первенства мира в сноуборде

Игорь Тараканов завоевал первую для России медаль юниорского первенства мира в сноуборде
Другие / Прочие виды спорта 0

Сноубордист Игорь Тараканов завоевал бронзовую медаль в дисциплине «биг-эйр» на юниорском первенстве мира, которое проходит в Красноярске.

По сумме двух лучших попыток из трёх россиянин получил 155,00 баллов. Победителем у юношей стал японец Тайга Хасегава (173,25 балла), второй – Мориц Брю из Германии (167,25). Медаль Тараканова стала первой наградой для российской сборной на юниорском мировом первенстве, сообщает Федерация сноуборда России.

У девушек лучшей из россиянок стала Варвара Романова – она заняла четвёртое место. Первые два места заняли японки Юра Мурасе (169,75) и Чихиро Идамацу (162,00). Эви Поппи из Бельгии – третья (158,00).

23 марта в Красноярске пройдут финальные соревнования в дисциплине «хаф-пайп».

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