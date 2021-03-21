Книга о рекордсменке зимних Олимпиад Марит Бьорген выйдет в конце года

В Норвегии в конце текущего года будет выпущена биография лыжницы Марит Бьорген – 8-кратной олимпийской чемпионки и 18-кратной чемпионки мира. Кроме того, Бьорген – рекордсменка зимних Олимпийских игр по общему количеству медалей (15) среди всех спортсменов.
«Было много тех, кто хотел написать обо мне книгу. В конце карьеры я так устала от себя, от спорта высших достижений, устала слышать и читать о Марит Бьорген. За последние 20 лет обо мне много написали. Но не всё было сказано. Я почувствовала, что мне есть что сказать. Было важно рассказать историю, в которой не всё безоблачно. Кроме того, интересно читать, что другие говорят обо мне. Мои самые близкие люди рассказывают истории, которые я не помню», — приводит слова Бьорген VG.
Автором книги стала журналистка Ингерид Стенволд. «Несмотря на то, что с Марит вышло много интервью, о ней ещё есть что сказать, чего раньше не было. Она дала мне полную свободу действий и была впечатляюще открыта. Марит была образцом для подражания, пионером во многих отношениях и во многих областях. Многие мужчины указывают на неё как на образец — в спорте нечасто случается, чтобы мужчины использовали женщин как образцы для подражания», — добавила Стенволд.
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