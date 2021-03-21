«Газпром-Югра» стал обладателем Кубка России

«Газпром-Югра» в пятый раз стал обладателем Кубка России по мини-футболу. Сегодня, 21 марта, клуб из Югорска одержал победу со счётом 6:2 во втором матче турнира с «Тюменью». В первой встрече, которая состоялась 18 марта, футболисты «Газпрома-Югры» также оказались сильнее своих соперников (7:0). Таким образом, «газовики» одолели «Тюмень» со счётом 13:2 по сумме двух матчей.

В составе победителей голы в сегодняшнем матче забивали Ренат Шакиров, Николай Шистеров, Даниил Тохтаров, Андрей Понкратов. Два мяча на свой счёт записал Валерио Барбоза де Лима. В составе «Тюмени» оба мяча забил Андрей Батырев.

Мини-футбол. Кубок России. Финал. Второй матч

«Газпром-Югра» — «Тюмень» 6:2 (2:0)

Счёт по сумме двух матчей — 13:2