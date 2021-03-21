Эксперт: Клебо не использует свой бизнес-потенциал и мог бы зарабатывать намного больше

Норвежский финансовый эксперт Якоб Лунд заявил, что лыжник Йоханнес Клебо имеет большой маркетинговый потенциал и может зарабатывать от спонсоров намного больше, чем сейчас.



«По моим оценкам, спонсорские соглашения Клебо приносят ему 10-12 миллионов норвежских крон в год ($ 1,3 млн). Но он не использует свой потенциал, который далёк от реализации. Клебо больше интересует спорт, чем заработок. Йоханнес может зарабатывать 20 миллионов крон в год ($ 2,3 млн). У него очень приятная внешность», — приводит слова Лунда VG.



Отец трёхкратного олимпийского чемпиона Хокун Клебо в ответ заявил, что они подходят к выбору спонсоров не только с точки зрения денежной прибыли: «Для Йоханнеса никогда не было актуально иметь партнёров, которые не вносят позитивной энергии или носят исключительно коммерческий характер. Спорт является основной деятельностью, и он сознательно выбрал сотрудничество с компаниями и частными лицами, которые вносят свой вклад в развитие спорта. Мы получили несколько предложений после чемпионата мира. Но Йоханнес никуда не торопится. В конце концов, самое главное для спортсмена – это результаты. В этом случае выбор правильных партнёров зависит от вас».



Согласно налоговым данным, которые приводит VG, доход Клебо в 2019 году составил 2,8 миллиона норвежских крон, а общее состояние — 8,2 миллиона. За три года принадлежащая ему компания JHK получила прибыль в размере 7,2 миллионов норвежских крон. Прошлым летом Клебо подписал соглашение с сетью АЗС Uno X на сумму 25 миллионов крон на пять лет.