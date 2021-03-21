Сборная России по зимнему триатлону стала лидером по числу медалей на чемпионате мира

Российские триатлонисты завоевали 11 медалей на чемпионате мира по зимнему триатлону, прошедшему 20 и 21 марта в Андорре.
На счету сборной России – одна золотая, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. Россияне попадали на пьедестал во всех дисциплинах, а в категории до 23 лет среди девушек все три медали взяли отечественные спортсменки — Надежда Белкина, Ольга Черемисинова и Валерия Кузнецова соответственно.
Семь медалей мирового чемпионата завоевала команда Норвегии, четыре — сборная Италии. Всего в Андорре соревновались триатлонисты из 11 стран. Отметим, что из-за санкций россияне выступали под флагом национальной федерации.
Зимний триатлон – новая дисциплина в календаре Всемирного триатлона, состоящая из бега, горного велосипеда и беговых лыж. Спортсмены проходят около 8 км бега по снегу, 14 км на горном велосипеде, а затем 12 км на лыжах.
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