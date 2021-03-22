20-летняя российская легкоатлетка Куличенко решила выступать за Кипр

Серебряный призёр юниорского первенства России 2021 года в прыжках в высоту Елена Куличенко решила сменить спортивное гражданство и выступать за Кипр.
«Я планирую выступать за Кипр», — приводит слова Куличенко ТАСС.
В феврале 20-летняя Куличенко на зимнем первенстве России (до 20 лет) в Смоленске заняла второе место с результатом 1,82 метра. Там же двумя годами ранее она прыгнула на 1,84 м и установила личное достижение в прыжках в залах. На стадионе самый высокий прыжок Куличенко показала в июле 2017 года на Олимпийском фестивале в Венгрии, где она прыгнула на 1,87 м.
Напомним, ранее совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) вернул российским легкоатлетам возможность выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Также Россия сможет выставить 10 нейтральных спортсменов на Олимпийские игры в Токио, к которым у World Athletics не будет претензий. В 2020 году ни один из российских легкоатлетов не был допущен до международных стартов.
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