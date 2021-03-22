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На ЧР по лыжным гонкам с участием Большунова и Устюгова решили пустить зрителей

На ЧР по лыжным гонкам с участием Большунова и Устюгова решили пустить зрителей
Другие / Лыжный спорт 0
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Организаторы чемпионата России по лыжным гонкам, который начнётся в Тюмени 27 марта, передумали и решили пустить зрителей на трибуны. Об этом рассказал исполнительный директор Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Иван Курило.

«Теперь принято решение пустить зрителей на трибуны, но их заполняемость не может превышать 50%. Отмена запрета связана с ослаблением требований со стороны местного Роспотребнадзора. На каждый день соревнований будет реализовываться 2250 билетов», — цитирует Курило ТАСС.

Чемпионат России пройдёт в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. На турнире выступят все сильнейшие российские лыжники, в том числе действующий обладатель Кубка мира Александр Большунов, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, призёры Олимпийских игр Наталья Непряева, Юлия Ступак, Алексей Червоткин, Денис Спицов.

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