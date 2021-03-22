Российские гандболистки сыграют с Турцией в квалификации ЧМ-2021

Состоялась жеребьёвка квалификации женского чемпионата мира 2021 года по гандболу. По её итогам российские гандболистки сыграют с командой Турции, сообщает пресс-служба ФГР. 16 или 17 апреля сборная России проведёт матч на выезде, 20 или 21 апреля – в Москве. Точные даты и время будут определены позднее.
Всего в отборочных матчах примут участие 20 сборных, которые перед жеребьёвкой были поделены на две корзины. Россия была разведена со сборной Украины и определена в первую десятку с командами, не попавшими на турнир напрямую после чемпионата Европы – 2020.
Женский чемпионат мира – 2021 пройдёт в Испании с 1 по 19 декабря. Путёвки на турнир ранее обеспечили себе страна-организатор Испания и действующие чемпионы Нидерланды, а также четыре лучшие команды Евро-2020 – Норвегия, Франция, Хорватия и Дания.
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