Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Российские гандболистки сыграют с Турцией в квалификации ЧМ-2021

Российские гандболистки сыграют с Турцией в квалификации ЧМ-2021
Другие / Гандбол 0
Аудио-версия:

Состоялась жеребьёвка квалификации женского чемпионата мира 2021 года по гандболу. По её итогам российские гандболистки сыграют с командой Турции, сообщает пресс-служба ФГР. 16 или 17 апреля сборная России проведёт матч на выезде, 20 или 21 апреля – в Москве. Точные даты и время будут определены позднее.

Всего в отборочных матчах примут участие 20 сборных, которые перед жеребьёвкой были поделены на две корзины. Россия была разведена со сборной Украины и определена в первую десятку с командами, не попавшими на турнир напрямую после чемпионата Европы – 2020.

Женский чемпионат мира – 2021 пройдёт в Испании с 1 по 19 декабря. Путёвки на турнир ранее обеспечили себе страна-организатор Испания и действующие чемпионы Нидерланды, а также четыре лучшие команды Евро-2020 – Норвегия, Франция, Хорватия и Дания.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021