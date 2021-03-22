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Бородавко рассказал, в каких гонках Большунов выступит на чемпионате России

Бородавко рассказал, в каких гонках Большунов выступит на чемпионате России
Другие / Лыжный спорт 0
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, в каких гонках выступит Александр Большунов на чемпионате России, который пройдёт с 27 марта по 4 апреля в Тюмени.

«Большунов побежит три, максимум четыре гонки. Первые две гонки: спринт и скиатлон. Хотя по скиатлону ещё посмотрим. Всё будет зависеть от состояния Александра.

Задачи по медалям на чемпионате России? Естественно, спортсмен выходит для того, чтобы побеждать, а не просто проводить время. Большунов постарается выступить как можно лучше.

Подготовка к олимпийскому сезону? Да, уже есть предварительные планы. Скорее всего, проведём несколько сборов на высоте. Всё будет зависеть от коронавирусной ситуации в Европе. В следующем сезоне, естественно, будет акцент на Олимпиаду. Сейчас есть как минимум два варианта подводки к этому турниру. Заключительный этап подготовки будет планировать в зависимости от календаря Кубка мира», — приводит слова Бородавко «Спорт день за днём».

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