Трефилов: регулярно общался с главным тренером. Нужно же было лапшу отработать

Тренер-консультант женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал о взаимодействии с главным тренером национальной команды Алексеем Алексеевым в ходе олимпийской квалификации.
«Конечно, мы регулярно общались – нужно же мне было лапшу отработать. Это шутка на самом деле, если кто-то не понял, а то ещё воспримут всерьёз. (Перед отбором Алексеев в интервью «Быстрому центру» рассказывал о специфическом чувстве юмора Трефилова. «Например, вчера перед самым занятием он вдруг на весь зал выдал: «Ну дайте мне хотя бы три минуты, чтобы провести разминку. Надо же отработать лапшу, съеденную за ужином». Ну как ему откажешь?» — говорил он. – Прим. «Чемпионата».)
В команду пришёл новый главный тренер. Мы не можем с ним мыслить одинаково. У него своё видение игры, у меня своё. Но цель-то одна при любом тренере: есть соревнования, которые нужно выигрывать. От этого никуда не денешься. Иногда, конечно, зудит в одном месте, но, похоже, мне нужно привыкать к такой ситуации. Будет результат — я первый скажу, что всё было сделано правильно. А если не будет результата – промолчу. Наверное», — рассказал Трефилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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