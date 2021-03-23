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Трефилов: регулярно общался с главным тренером. Нужно же было лапшу отработать

Трефилов: регулярно общался с главным тренером. Нужно же было лапшу отработать
Другие / Гандбол 0
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Тренер-консультант женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал о взаимодействии с главным тренером национальной команды Алексеем Алексеевым в ходе олимпийской квалификации.

«Конечно, мы регулярно общались – нужно же мне было лапшу отработать. Это шутка на самом деле, если кто-то не понял, а то ещё воспримут всерьёз. (Перед отбором Алексеев в интервью «Быстрому центру» рассказывал о специфическом чувстве юмора Трефилова. «Например, вчера перед самым занятием он вдруг на весь зал выдал: «Ну дайте мне хотя бы три минуты, чтобы провести разминку. Надо же отработать лапшу, съеденную за ужином». Ну как ему откажешь?» — говорил он. – Прим. «Чемпионата».)

В команду пришёл новый главный тренер. Мы не можем с ним мыслить одинаково. У него своё видение игры, у меня своё. Но цель-то одна при любом тренере: есть соревнования, которые нужно выигрывать. От этого никуда не денешься. Иногда, конечно, зудит в одном месте, но, похоже, мне нужно привыкать к такой ситуации. Будет результат — я первый скажу, что всё было сделано правильно. А если не будет результата – промолчу. Наверное», — рассказал Трефилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

«Зудит в одном месте, но сдерживаюсь». Как Евгений Трефилов вернулся в сборную России
Легендарный наставник в сборной «отрабатывает лапшу» и привыкает к роли тренера-консультанта, хотя и не понимает, что это значит.
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