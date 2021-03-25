Расписание чемпионата России по лыжным гонкам 2021 года в Тюмени

С 27 марта по 4 апреля в Тюмени пройдёт чемпионат России по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Тюмень. Расписание соревнований

27 марта

9:00 мск — спринт, классический стиль, мужчины и женщины, квалификация.

11:00 — спринт, классический стиль, финал.

28 марта

9:00 — скиатлон, женщины.

10:30 — скиатлон, мужчины.

30 марта

9:00 — индивидуальная гонка, свободный стиль, женщины.

10:30 — индивидуальная гонка, свободный стиль, мужчины.

31 марта

9:30 — командный спринт, свободный стиль, мужчины и женщины.

2 апреля

9:00 — эстафета, женщины.

10:30 — эстафета, мужчины.

3 апреля

8:00 — масс-старт, классический стиль, женщины.

4 апреля

8:00 — масс-старт, классический стиль, мужчины.