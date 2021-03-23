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Легендарный сноубордист Шон Уайт возобновил карьеру и намерен поехать на пятую Олимпиаду

Легендарный сноубордист Шон Уайт возобновил карьеру и намерен поехать на пятую Олимпиаду
Другие / Прочие виды спорта 0

Трёхкратный олимпийский чемпион, американский сноубордист Шон Уайт вернулся в профессиональный спорт после трёхлетнего перерыва. 34-летняя легенда сноуборда выступил на этапе Гран-при США по хафпайпу в Аспене, где занял четвёртую позицию.

Соревнования выиграл фаворит последних лет 19-летний японец Юто Тоцука, его результат – 91,75 очков. Уайт набрал 81,50 очков, это лучший показатель среди американских райдеров.

Подобные выступления на отборочных турнирах к Олимпийским играм могут позволить Уайту отправиться в Пекин-2022, на свою пятую Олимпиаду. В таком случае американец станет самым возрастным сноубордистом на Олимпиаде в истории США (ему будет 36 лет), а также получит шанс добавить в свою коллекцию четвёртое олимпийское золото.

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