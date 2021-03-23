Акименко сравнил российских легкоатлетов с голодными зверями, выпущенными из клетки

Вице-чемпион мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко рассказал, как чувствуют себя профессиональные спортсмены, которые не могут выступать на международных соревнованиях.
«Сейчас нахожусь в Кисловодске и готовлюсь – надеюсь, к Олимпиаде. Конечно, я обрадовался, когда услышал решение World Athletics. Наконец-то мы сможем показывать результаты не только в России, но и за рубежом. Думаю, результаты у всех значительно возрастут. Считаю, наше дело – тренироваться, а дело руководителей – за этим следить и сообщать. Были мысли, что можно пропустить вторую Олимпиаду, но старался эти мысли убирать, тренироваться и готовиться к Играм в Токио.
Готов ли всех порвать на Олимпиаде после такого долгого отсутствия на международных стартах? Конечно. Как без этого? Мы столько сидели в клетке. Когда выпускают голодного зверя, он показывает уже совсем другие результаты. Недосеков и итальянец очень высоко прыгали на чемпионате Европы. Когда ты заряжаешься эмоциями, смотришь, как человек прыгает выше, то хочешь перебить его результат. Когда идёт борьба, намного интереснее прыгать. Я смотрел и думал: «Выйти бы попрыгать с ними», — сказал Акименко в эфире телеканала «Звезда».
- 23 марта 2021
-
13:34
-
13:16
-
12:12
-
11:50
-
10:47
-
09:07
-
09:02
- 22 марта 2021
-
23:11
-
18:24
-
17:40
-
15:55
-
14:06
-
11:34
-
11:29
-
10:33
-
08:12
-
04:52
-
02:32
-
02:19
- 21 марта 2021
-
23:58
-
18:35
-
16:29
-
16:11
-
16:04
-
15:08
-
14:27
-
13:52
-
13:32
-
13:06
-
12:45
-
11:57
-
11:16
-
10:12
-
10:09
-
09:41