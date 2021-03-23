Иоланда Чен: до Приваловой ВФЛА руководили странные люди, спущенные неизвестно откуда

Российская легкоатлетка чемпионка мира в тройном прыжке и спортивный комментатор Иоланда Чен рассказала о том, как функционировала Всероссийская федерация лёгкой атлетики до прихода в неё Ирины Приваловой (прим. на данный момент — исполняющая обязанности президента федерации).



«Да, мы были виноваты. Мы эти ошибки учли. Мы их признали и сейчас в нормальном ключе идём вперёд. Мне очень приятно, что сейчас нашу федерацию возглавляет профессионал. Это Ирина Привалова, олимпийская чемпионка и рекордсменка мира, очень известный человек в мире лёгкой атлетики. То, что она возглавила федерацию, хоть ей и нелегко, — это один из факторов, что нам этот нейтральный статус восстановили. Это небольшая, но всё-таки победа. У неё сейчас нет руля, но её имя определённым образом действует на людей, которые принимают решения.

Не было такого, что до этого приходили новые президенты и их называли спасителями. Никогда они не были никакими спасителями. Это были люди, спущенные неизвестно откуда, и мы всегда были против них. Международная федерация тоже всегда была против них. Как только их не стало, мы сразу хоть что-то видим. Это путь к оздоровлению ситуации и тому, что мы хоть что-то начнём получать и что-то будет меняться. Это правильный путь.

Дмитрий Шляхтин был чужим. Это всё были странные, приходящие неизвестно откуда люди, которые ничего не понимали в том, что происходит в федерации лёгкой атлетики. За Шляхтина голосовали единогласно? Да никто за него не голосовал! Вы все прекрасно знаете, как это голосование проводится. Человека дают — и всё», — высказалась Чен в эфире телеканала «Звезда».