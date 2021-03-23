Дарья Клишина: легкоатлеты — такие же спортсмены, как фигуристы, и мы тоже хотим поддержки

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, с 2013 года проживающая и тренирующаяся в США, высказалась на тему отстранения российских легкоатлетов от международных соревнований и последующего их восстановления.
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) вернул российским легкоатлетам, имеющим нейтральный статус, возможность выступать на международных соревнованиях, в том числе поехать на Олимпийские игры в Токио. В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодёжном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены.
«Мы потеряли очень много спортсменов за это время, поскольку люди просто не знали, что делать, и завершили свои профессиональные карьеры. Это те атлеты, которые выступали и могли бы дальше выступать на высоком уровне. Они похоронили часть нашей лёгкой атлетики. И как всё сейчас восстанавливать? Это должна быть ещё одна большая работа. Много работали над борьбой с допингом, но есть и работа просто над восстановлением этого вида спорта в стране.
Нужно популяризовать лёгкую атлетику, нужна помощь от СМИ. Почему люди сейчас прикованы к телеэкранам, когда идёт фигурное катание? Потому что наши звёздочки творят что-то невероятное на льду. На них приятно смотреть, они завоёвывают медали. И всё для этого делается, люди их поддерживают. Мы тоже хотим этой поддержки, нам она нужна. Мы такие же спортсмены, мы так же выходим на арену и выступаем для всех зрителей — на стадионе и у телевизоров. Для нас это очень важно», — рассказала Клишина в эфире телеканала «Звезда».
Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 года.
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