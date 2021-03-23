Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Дарья Клишина: легкоатлеты — такие же спортсмены, как фигуристы, и мы тоже хотим поддержки

Дарья Клишина: легкоатлеты — такие же спортсмены, как фигуристы, и мы тоже хотим поддержки
Другие / Лёгкая атлетика 0
Аудио-версия:

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, с 2013 года проживающая и тренирующаяся в США, высказалась на тему отстранения российских легкоатлетов от международных соревнований и последующего их восстановления.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) вернул российским легкоатлетам, имеющим нейтральный статус, возможность выступать на международных соревнованиях, в том числе поехать на Олимпийские игры в Токио. В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодёжном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены.

«Мы потеряли очень много спортсменов за это время, поскольку люди просто не знали, что делать, и завершили свои профессиональные карьеры. Это те атлеты, которые выступали и могли бы дальше выступать на высоком уровне. Они похоронили часть нашей лёгкой атлетики. И как всё сейчас восстанавливать? Это должна быть ещё одна большая работа. Много работали над борьбой с допингом, но есть и работа просто над восстановлением этого вида спорта в стране.

Нужно популяризовать лёгкую атлетику, нужна помощь от СМИ. Почему люди сейчас прикованы к телеэкранам, когда идёт фигурное катание? Потому что наши звёздочки творят что-то невероятное на льду. На них приятно смотреть, они завоёвывают медали. И всё для этого делается, люди их поддерживают. Мы тоже хотим этой поддержки, нам она нужна. Мы такие же спортсмены, мы так же выходим на арену и выступаем для всех зрителей — на стадионе и у телевизоров. Для нас это очень важно», — рассказала Клишина в эфире телеканала «Звезда».

Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 года.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021