В ВФЛА оценили вероятность массового отъезда российских спортсменов в другие страны

Председатель комитета детской и студенческой лёгкой атлетики Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Андрей Шляпников высказался на тему отстранения российских легкоатлетов от международных соревнований и последующего их восстановления.
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) вернул российским легкоатлетам, имеющим нейтральный статус, возможность выступать на международных соревнованиях, в том числе поехать на Олимпийские игры в Токио. В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодёжном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены.
«Мы с отцом Матвея Волкова долго вместе были в нашей сборной. Думаю, решение о переходе в сборную Беларуси всё-таки в первую очередь принимал его отец. Сын ещё слишком молод, чтобы принимать такие решения. Хотя условия для тренировок у них были. Для выступлений — нет. Конечно, была мотивация уехать. Но я думаю, что массового исхода из страны в связи неимением возможности выступать на международном уровне не будет», — рассказал Шляпников в эфире телеканала «Звезда».
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