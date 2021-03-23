Легкоатлетка Болдырева: я родилась в России, от выступления за другую страну откажусь

Российская легкоатлетка Ирина Болдырева рассказала о том, какие чувства вызывает у профессиональных спортсменов отсутствие российского флага на международных соревнованиях.

«К сожалению, мы не успели выступить под своим флагом. У меня был международный опыт – на чемпионате Европы, но там мы выступали под нейтральным флагом. Ощущения, конечно, не из лучших. Всё-таки хотелось бы выступать именно под российским флагом. Тогда не было такой командной сплочённости.

Если бы мне предложили выступать за другую страну, я бы отказалась. Всё-таки чувство патриотизма берёт верх. Хочется выступать именно за свою страну, под своим флагом. Я тут родилась, тут тренируюсь», — сказала Болдырева в эфире телеканала «Звезда».

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