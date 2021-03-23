«Чеховские медведи» победили «Ним» в первом матче 1/8 финала гандбольной Лиги Европы
«Чеховские медведи» на домашней арене одержали победу над французским «Нимом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы – второго по значимости гандбольного еврокубка.
Чемпион России уступал после первого тайма 13:15, но после возобновления игры вышел вперёд и довёл дело до уверенной победы – 30:25. Самым результативным в составе чеховского клуба стал Александр Котов, забросивший 9 мячей. Шесть мячей – на счету Дмитрия Киселёва, пять забросил Сергей Марк Косоротов.
Ответный матч во Франции состоится 30 марта. Напомним, что на групповом этапе Лиги Европы «Чеховские медведи» заняли третье место в группе А. Также сегодня свой матч 1/8 финала проведёт другой российский клуб – ЦСКА, который в гостях сыграет с датским клубом «Гог».
ЦСКА уступил датскому «Гогу» в первом матче 1/8 финала гандбольной Лиги Европы
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