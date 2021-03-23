Бессмертных: Большунов на правильном пути, тредбан ему поможет

Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира лыжник Александр Бессмертных высказал мнение о желании Александра Большунова тренироваться на собственном тредбане.
«Приобретение тредбана, про который сейчас так много разговаривают – это на самом деле классно. Думаю, что Большунов на правильном пути, это ему поможет. Да и не только ему, если будет возможность проводить на нём тренировки. На тредбане видно углы со стороны. Даже когда тебя снимают на видео и показывают, ты, вроде, понимаешь, что надо сделать, но ты не видишь себя со стороны во время движения. А на дорожке видишь. Это особенно важно для тренировки классического хода – надо понимать, как ты двигаешься, какие углы сохраняешь. Это реально поможет.
Из наших лыжников ранее только группа Крамера в Италии проходила тестирование на тредбане. Другие группы не проходят. Почему – не знаю. Я проходил тесты в Москве, и не на роллерах – бег с палками по беговой дорожке, чуть более широкой, чем обычная.
Тредбаны в России есть. Для Большунова не составило бы труда позаниматься на нём. Но он же говорит о другом – он хочет его себе лично, чтобы он стоял у него дома. Он привёл пример, что у Клебо такой стоит дома. И он в любой момент может корректировать технику. А лететь на три дня в Сочи, чтобы посмотреть, изменились ли у тебя углы – совсем другое», — сказал Бессмертных в прямом эфире в «инстаграме».
Напомним, чемпион мира Александр Большунов намеревался приобрести тредбан для личных тренировок за собственные призовые деньги от Кубка мира. Позднее стало известно, что устройство было приобретено за счёт государства.
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