Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Кристенсон: любой волейболист был бы рад поиграть в России, в том числе и я

Кристенсон: любой волейболист был бы рад поиграть в России, в том числе и я
Другие / Волейбол 0
Аудио-версия:

Бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпионата мира в составе сборной США по волейболу Мика Кристенсон вспомнил посещение российских городов, а также ответил на вопрос о желании поиграть в России.

«Последний раз я был в России на Лиге наций в Уфе в 2019 году. Я также приезжал в Казань и пару раз в Калининград. Впечатления каждый раз отличные. К сожалению, у меня не было возможности увидеть все эти прекрасные города, но мне бы очень этого хотелось. При этом, когда бы мы не приезжали, все было организовано максимально профессионально. И волейбольные арены очень красивые.

Хотелось бы поиграть в российском чемпионате? Думаю, почти любой игрок был бы рад попробовать себя в России, в том числе и я. Когда смотришь все эти годы, как ваши команды достигают успехов, в том числе в европейских кубках… Да и сам чемпионат становится всё сильнее с каждым годом. Я был бы рад попробовать себя в России, для меня это стало бы приключением и чем-то абсолютно новым. Так что посмотрим!» — приводит слова Кристенсона сайт волейбольного «Зенита» (Санкт-Петербург).

27-летний связующий Кристенсон сейчас выступает за итальянскую «Модену».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021