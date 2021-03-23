Кристенсон: любой волейболист был бы рад поиграть в России, в том числе и я

Бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпионата мира в составе сборной США по волейболу Мика Кристенсон вспомнил посещение российских городов, а также ответил на вопрос о желании поиграть в России.



«Последний раз я был в России на Лиге наций в Уфе в 2019 году. Я также приезжал в Казань и пару раз в Калининград. Впечатления каждый раз отличные. К сожалению, у меня не было возможности увидеть все эти прекрасные города, но мне бы очень этого хотелось. При этом, когда бы мы не приезжали, все было организовано максимально профессионально. И волейбольные арены очень красивые.



Хотелось бы поиграть в российском чемпионате? Думаю, почти любой игрок был бы рад попробовать себя в России, в том числе и я. Когда смотришь все эти годы, как ваши команды достигают успехов, в том числе в европейских кубках… Да и сам чемпионат становится всё сильнее с каждым годом. Я был бы рад попробовать себя в России, для меня это стало бы приключением и чем-то абсолютно новым. Так что посмотрим!» — приводит слова Кристенсона сайт волейбольного «Зенита» (Санкт-Петербург).



27-летний связующий Кристенсон сейчас выступает за итальянскую «Модену».