Судья FIVB Зенович: мужской волейбол судить гораздо сложнее женского

Волейбольный арбитр Андрей Зенович, отработавший на 1746 официальных матчах, сравнил судейство мужских и женских матчей.



«В начале судейской карьеры на соревнованиях FIVB я больше судил женский волейбол. Но потихоньку продвигался, становился в мире все выше и выше, приобретал опыт и в какой-то момент стал судить и топовые матчи среди мужчин. И пусть представительницы прекрасного пола на меня не обижаются, но мужской волейбол судить гораздо сложнее: скорости выше, тяжелее управлять поведением участников, немного другая психология. Я умел судить и то, и другое, но надо понимать, что судейство мужских команд несколько отличается по подходу к судейству и управлению игрой. Когда есть опыт, эти переходы становятся незаметными. В конце карьеры я любил судить уже в основном мужской волейбол, назначения на женские игры были достаточно редкими», — приводит слова Зеновича сайт оргкомитета ЧМ-2022 по волейболу.



Зенович начал судить волейбольные матчи в 1988 году. С 1995 года — судья международной категории, с 2000 года — арбитр FIVB. Судил два финала Олимпийских игр. Завершил карьеру арбитра в прошлом году.