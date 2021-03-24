Чемпионка мира по сноуборду погибла при сходе лавины
Чемпионка мира по сноуборду и участница двух Олимпийских игр в дисциплине параллельный гигантский слалом француженка Жюли Помагальски погибла во вторник в результате схода лавины в Швейцарии.
Во время спуска со склона в районе Штайнталера в кантоне Ури в центральной Швейцарии Помагальски попала под лавину с ещё двумя райдерами. Прибывшие на вертолете спасатели нашли тела двух погибших, в том числе Помагальски, сообщает Ski Chrono со ссылкой на швейцарскую газету Le Matin.
Жюли Помагальски участвовала в зимних Олимпийских играх 2002 и 2006 годов, оба раза заняв шестое место в параллельном гигантском слаломе. В 1999 году она выиграла чемпионат мира по сноуборд-кроссу в Берхтесгадене, а в 2004 году — Кубок мира по сноуборд-кроссу.
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