Лидер сборной России по водному поло будет выступать за Хорватию

Ведущий игрок сборной России по водному поло Константин Харьков решил сменить гражданство и станет выступать за Хорватию.
«Это правда. Мы договорились, я согласился. Буду играть за Хорватию.
С Хорватией у меня гораздо больше шансов выиграть медали, чем с Россией. И цель, и желание у меня однозначны: выиграть Олимпиаду», — приводит слова спортсмена хорватское издание Jutarnji list.
24-летний Харьков сможет начать выступать за сборную Хорватии с февраля 2022 года, то есть спустя год после последнего матча за Россию. Таким образом, он не сможет выступить на Олимпиаде в Токио, но сможет принять участие в ОИ-2024 в Париже.
В материале издания отмечается, что поражение российской сборной в отборочном турнире к Олимпийским играм в Токио, который состоялся в Роттердаме 14-21 февраля, не стало решающим в желании нападающего сменить гражданство. По словам спортсмена, такое решение он принял ранее.
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