Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Лидер сборной России по водному поло будет выступать за Хорватию

Лидер сборной России по водному поло будет выступать за Хорватию
Другие / Водные виды спорта 0
Аудио-версия:

Ведущий игрок сборной России по водному поло Константин Харьков решил сменить гражданство и станет выступать за Хорватию.

«Это правда. Мы договорились, я согласился. Буду играть за Хорватию.

С Хорватией у меня гораздо больше шансов выиграть медали, чем с Россией. И цель, и желание у меня однозначны: выиграть Олимпиаду», — приводит слова спортсмена хорватское издание Jutarnji list.

24-летний Харьков сможет начать выступать за сборную Хорватии с февраля 2022 года, то есть спустя год после последнего матча за Россию. Таким образом, он не сможет выступить на Олимпиаде в Токио, но сможет принять участие в ОИ-2024 в Париже.

В материале издания отмечается, что поражение российской сборной в отборочном турнире к Олимпийским играм в Токио, который состоялся в Роттердаме 14-21 февраля, не стало решающим в желании нападающего сменить гражданство. По словам спортсмена, такое решение он принял ранее.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021