В Федерации водного поло России отреагировали на решение Харькова выступать за Хорватию

Первый вице-президент Федерации водного поло России (ФВПР), исполнительный директор организации Евгений Шаронов прокомментировал новость, что лидер национальной команды Константин Харьков решил выступать за сборную Хорватии.

«Для нас это новость. Мы узнали об этом из СМИ. Нам нужно поговорить со спортсменом, обсудить все обстоятельства, узнать причины его желания сменить спортивное гражданство», — приводит слова чиновника «Р-Спорт».

24-летний Константин Харьков сможет начать выступать за сборную Хорватии по водному поло с февраля 2022 года, то есть спустя год после последнего матча за Россию. Таким образом, он не сможет выступить на Олимпиаде в Токио, но сможет принять участие в ОИ-2024 в Париже.