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Российские легкоатлеты, не входящие в пул тестирования ИААФ, также могут попасть в Токио

Российские легкоатлеты, не входящие в пул тестирования ИААФ, также могут попасть в Токио
Другие / Лёгкая атлетика 0
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На Олимпийские игры в Токио смогут попасть не только те легкоатлеты из России, которые входят в пул тестирования Всемирной легкоатлетической федерации (ИААФ).

«Российские спортсмены, не входящие в пул тестирования World Athletics, но находящиеся в национальных пулах тестирования РУСАДА, также претендуют на участие в Олимпийских играх. Все, кто находится в национальном регистрируемом и расширенном российском пулах тестирования, при условии выполнения нормативов и обладании нейтральным статусом, будут рассматриваться в качестве кандидатов. Но изначальное предпочтение при выборе будет отдано атлетам, находящимся в пуле тестирования World Athletics, как и рекомендует международная федерация», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации легкой атлетики.

Напомним, ранее ВФЛА сообщила, что в международный пул тестирования попали семь российских легкоатлетов. Они – главные претенденты на попадание на Олимпиаду из России в качестве нейтральных атлетов. World Athletics собирается допустить 10 легкоатлетов из России под нейтральным флагом.

В основном национальном пуле тестирования РУСАДА находятся 190 спортсменов, в расширенном – 305 атлетов.

Семь российских легкоатлетов вошли в пул тестирования Всемирной федерации
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