Якимушкин: хотелось бы чаще забирать высокие места у норвежцев в личных гонках

Лыжник Иван Якимушкин, занявший второе место в итоговом зачёте Кубка мира сезона 2020/2021 годов, поделился ощущениями от сезона и от медали чемпионата мира в Оберстдорфе.



«Это мой первый сезон, который сложился так, что я с первого до последнего этапа стабильно бегал на Кубке мира и почти не пропускал гонки. Положение в общем зачёте – для меня самое ценное, чего удалось добиться. Потому что медаль с чемпионата мира – это, конечно, круто. Но они часто бывают такие, как у меня, в эстафете. А вот в личной борьбе в общем и дистанционном зачёте редко удаётся забрать высокие места, особенно у норвежцев, когда они в полном составе выступают во всём сезоне. Надо стремиться держать эту позицию, независимо от того, пропускает кто-то старты из-за коронавируса или нет.



Остались ли силы на чемпионат России? Вообще, когда мы бежали последний этап Кубка мира, у меня складывалось ощущение, что будет крайне мало стартов, на которые я смогу выйти в Тюмени. Но когда я приехал, отдохнул, побыл с семьей, у меня прошло это состояние. Думаю, буду на всё выходить, кроме спринтов. И то командный, может быть, побегу – смотря как у Дениса Спицова травмированная рука себя будет чувствовать. Потому что два года назад мы с ним в паре стали вторыми в этом виде. У нас одна тактика – со старта ехать на все деньги! Нам это интересно», — цитирует Якимушкина «Тюменская арена».