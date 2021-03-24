Лыжница Степанова: что интересного было в Оберстдорфе? Видела голый торс Клебо

20-летняя лыжница Вероника Степанова, попавшая в состав сборной России на минувший чемпионат мира в Оберстдорфе, но не стартовавшая ни в одной гонке, рассказала, что интересного удалось увидеть и подметить на мировом первенстве.
«Ну, видела голый торс Клебо, например. До старта чемпионата мира несколько раз пересеклись на тренировке с Терезе Йохауг. Меня очень удивило, что она ходила пешком, вот реально пешком! Не думала, что такое возможно. Перекинулась парой слов с Хеленой Фоссесхольм, с ней мы раньше общались в «инстаграме». Было очень интересно посмотреть изнутри, как вообще функционирует команда, какие связи с сервисом и так далее. Есть заметная разница между юниорским составом и взрослым», — приводит слова Степановой «Спорт-Экспресс».
Также Степанова заявила, что попадание на Олимпийские игры в Пекин есть в её планах: «Как говорил Наполеон, в рюкзаке каждого солдата лежит жезл маршала. Мы с Егором Владимировичем Сориным ещё всё обсудим, но думаю, его амбиции и мои — это тот сплав, который должен принести успех».
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