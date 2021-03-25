Биатлонист Иродов: у Клебо было больше шансов на победу над Большуновым в марафоне на ЧМ

Российский биатлонист Денис Иродов прокомментировал скандальный эпизод в марафоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта, участниками которого стали россиянин Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клебо.
Напомним, Большунов финишировал третьим, после того как сломал палку в результате контакта с Клебо. После дисквалификации норвежца россиянина признали серебряным призёром, золото досталось другому норвежцу – Эмилю Иверсену.
«Меня опечалила развязка марафона в Оберстдорфе, потому что ни Большунов, ни Клебо не получили золотую медаль, которую заслуживали. Хотя, если бы всё было без нарушений, у Йоханнеса всё равно было больше шансов на победу, его финишный спурт сильнее.
Я слежу за сборной Норвегии, за их тренировками, которые они выкладывают в соцсетях. Было сразу понятно по тренировкам, что Клебо в межсезонье много внимания уделяет именно дистанционным гонкам. Стало больше силовых тренировок, больше нагрузки, немного другая работа. Хотя Йоханнес и вернулся в спринтерскую группу. Даже внешне он же сильно прибавил в мышечной массе», — приводит слова Иродова пресс-служба Союза биатлонистов России.
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