FIS: Александр Большунов — один из наиболее часто тестируемых на допинг спортсменов

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов является одним из наиболее часто тестируемых на допинг лыжников мира. Об этом сообщил представитель пресс-службы Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«О количестве сданных в сезоне Большуновым допинг-проб следует спрашивать у самого спортсмена. У FIS нет никакого «рейтингового списка», сколько раз тот или иной спортсмен проходил тестирование. Но Большунов, безусловно, был одним из наиболее часто тестируемых спортсменов. Этот вывод можно сделать, основываясь просто на количестве подиумов, которые он заработал в течение сезона», — приводит слова представителя пресс-службы FIS ТАСС.

На чемпионате мира в Оберстдорфе Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне, бронзу в командном спринте. Также он в сезоне-2020/2021 во второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и во второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.