ОКР предложил МОК заменить гимн России на Олимпиаде музыкой Чайковского

Олимпийский комитет России (ОКР) предложил музыку Петра Ильича Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиаде.

«Провели дополнительные консультации, в том числе с МОК (с Международным олимпийским комитетом. — Прим. «Чемпионата»), и на основании прецедента, который был создан Союзом конькобежцев России, мы согласились с этим предложением. Мы посчитали возможным обратиться в МОК для утверждения этой композиции», — цитирует главу ОКР Станислава Позднякова ТАСС.

Ранее фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Ильича Чайковского был утверждён Международной федерацией конькобежного спорта (ISU) и звучал при награждении российских спортсменов на чемпионате мира по конькобежному спорту, а также прозвучит в случае побед российских фигуристов на чемпионате мира, который проходит с 22 по 28 марта в Стокгольме.

Государственный гимн России не может звучать на Олимпийских играх из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Предложенная комиссией спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) в качестве замены песня «Катюша» была отклонена Спортивным арбитражным судом (CAS).