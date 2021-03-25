ОКР предложил МОК заменить гимн России на Олимпиаде музыкой Чайковского

Олимпийский комитет России (ОКР) предложил музыку Петра Ильича Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиаде.
«Провели дополнительные консультации, в том числе с МОК (с Международным олимпийским комитетом. — Прим. «Чемпионата»), и на основании прецедента, который был создан Союзом конькобежцев России, мы согласились с этим предложением. Мы посчитали возможным обратиться в МОК для утверждения этой композиции», — цитирует главу ОКР Станислава Позднякова ТАСС.
Ранее фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Ильича Чайковского был утверждён Международной федерацией конькобежного спорта (ISU) и звучал при награждении российских спортсменов на чемпионате мира по конькобежному спорту, а также прозвучит в случае побед российских фигуристов на чемпионате мира, который проходит с 22 по 28 марта в Стокгольме.
Государственный гимн России не может звучать на Олимпийских играх из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Предложенная комиссией спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) в качестве замены песня «Катюша» была отклонена Спортивным арбитражным судом (CAS).
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