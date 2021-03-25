Надыршина рассказала, как отреагировала на отсутствие гимна России после победы на ЧМ

17-летняя сноубордистка София Надыршина поделилась эмоциями после выигрыша золота в слаломе и серебра в слаломе-гиганте на недавнем чемпионате мира по сноуборду в словенской Рогле.
«Осознание, что стала чемпионкой мира, пришло уже вечером в день финала. Когда все стали поздравлять, благодарить… Тогда поняла – у меня ведь и правда золото! А сразу после финиша такого ощущения не было. Конечно, всё равно были какие-то эмоции, радость. Но не такие яркие.
Взять первое золото чемпионата мира в статусе «нейтральной спортсменки» не то, что не обидно. Просто… Ну ведь и так все знают, что я из России. Что вся наша команда – русские. Даже слово «Россия» в названии есть – просто в контексте «Федерации сноуборда». Это не так принципиально, как многие думают.
Вместо гимна на церемонии награждения хотели попросить «Катюшу», но Международная федерация наложила запрет. Так что включили обычный Олимпийский гимн. Я спокойно это воспринимаю. Повторюсь – и так все знают, кто мы и откуда.
Об Олимпиаде вообще не думаю. Сосредоточена на текущих делах. Год – это всё-таки долго. Так что об Играх начну думать уже в новом сезоне», — сказала Надыршина.
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