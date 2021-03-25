Крамер: у Устюгова получился неровный сезон — было больше падений, чем взлётов

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил, что определённости по поводу выступления Сергея Устюгова на чемпионате России по-прежнему нет.
Напомним, на чемпионате мира в Оберстдорфе Устюгов получил травму на тренировке. Он выступил в индивидуальном спринте, заняв пятое место, но затем покинул Германию, отказавшись бежать командный спринт.
«У Сергея получился неровный сезон, в котором, конечно, было больше падений, чем взлётов. За день до старта чемпионата мира мы вообще не понимали, сможет ли он стартовать. Считаю, что для такого сезона с учётом травмы и последствий коронавируса пятое место в спринте — это максимум, на который можно было рассчитывать.
Травма по-прежнему беспокоит Устюгова. Но при этом Сергей тренируется, он уже неделю как в Тюмени. На чемпионате России в субботу он побежит спринт, а дальше мы посмотрим по самочувствию. Он хочет бежать, но всё будет зависеть от здоровья», — сказал Крамер «Спорт-Экспрессу».
Чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени начнётся 27 марта.
- 25 марта 2021
-
21:44
-
21:04
-
20:12
-
20:05
-
19:38
-
18:10
-
17:26
-
17:14
-
16:34
-
14:58
-
14:21
-
11:25
-
11:12
-
09:04
-
09:00
- 24 марта 2021
-
23:01
-
20:54
-
18:57
-
18:35
-
18:19
-
17:45
-
16:05
-
15:29
-
15:05
-
12:29
-
10:10
-
01:32
- 23 марта 2021
-
23:42
-
23:27
-
22:53
-
22:46
-
22:35
-
22:03
-
21:09
-
20:47