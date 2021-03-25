Крамер: у Устюгова получился неровный сезон — было больше падений, чем взлётов

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил, что определённости по поводу выступления Сергея Устюгова на чемпионате России по-прежнему нет.



Напомним, на чемпионате мира в Оберстдорфе Устюгов получил травму на тренировке. Он выступил в индивидуальном спринте, заняв пятое место, но затем покинул Германию, отказавшись бежать командный спринт.



«У Сергея получился неровный сезон, в котором, конечно, было больше падений, чем взлётов. За день до старта чемпионата мира мы вообще не понимали, сможет ли он стартовать. Считаю, что для такого сезона с учётом травмы и последствий коронавируса пятое место в спринте — это максимум, на который можно было рассчитывать.



Травма по-прежнему беспокоит Устюгова. Но при этом Сергей тренируется, он уже неделю как в Тюмени. На чемпионате России в субботу он побежит спринт, а дальше мы посмотрим по самочувствию. Он хочет бежать, но всё будет зависеть от здоровья», — сказал Крамер «Спорт-Экспрессу».

Чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени начнётся 27 марта.