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Крамер: лыжам повезло с Большуновым и Клебо, стимулирующими друг друга быть ещё лучше

Крамер: лыжам повезло с Большуновым и Клебо, стимулирующими друг друга быть ещё лучше
Другие / Лыжный спорт 0
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказал мнение насчёт соперничества Александра Большунова и Йоханнеса Клебо на Олимпийских играх в Пекине.

«В масс-стартах и спринтах с Клебо очень тяжело бороться. Но я уверен, что Большунов отработает лето с гигантской мотивацией и попытается эту ситуацию переломить. Потому что в дистанционных гонках Александр и так лучший. Хотя Клебо тоже не намерен оставлять это как есть.

Я сначала даже удивился, как он здорово держался в гонке на 50 км. Но потом почитал, что он делал в тренировках прошлым летом, и понял, за счёт чего он прибавил. Он реально перестроил свою работу. И лыжным гонкам очень повезло, что сейчас есть два таких суперсильных гонщика, которые постоянно стимулируют друг друга быть ещё лучше», — приводит слова Крамера «Спорт-Экспресс».

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