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В клинике рассказали о состоянии норвежского прыгуна после жуткого падения с трамплина

В клинике рассказали о состоянии норвежского прыгуна после жуткого падения с трамплина
Другие / Лыжный спорт 0
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Международная федерация лыжного спорта опубликовала сообщение из клиники в Любляне (Словения), в которую был госпитализирован норвежский прыгун с трамплина Даниэля Андре Танде.

«Даниэль был госпитализирован без сознания, ему сделали интубацию и искусственную вентиляцию лёгких. После стабилизации состояния он был перевезён в клинику вертолётом. Предварительное обследование многообещающе. Через сутки мы проведём повторное обследование», — проинформировали FIS в больнице.

Также информацией поделился начальник сборной Норвегии по прыжкам с трамплина Клас Бреде Братен: «Мы благодарны высочайшему профессионализму докторов при оказании первой помощи. Падение выглядело для нас ужасно, и сейчас мы чувствуем облегчение после первого диагноза Даниэля. Его травмы не опасны для жизни. Мы полностью уверены в словенских докторах».

Напомним, сегодня Даниэль Андре Танде упал во время разминки на этапе Кубка мира в Планице (Словения) на скорости 102 км/ч. После ухода со стола отрыва он не смог удержать равновесие в полёте, упал на гору приземления и скатился вниз по склону.

Олимпийский чемпион упал с трамплина на скорости 102 км/ч. Фото
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