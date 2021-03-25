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В сборной Норвегии уточнили диагноз прыгуна с трамплина Танде после страшного падения

В сборной Норвегии уточнили диагноз прыгуна с трамплина Танде после страшного падения
Другие / Лыжный спорт 0
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Начальник сборной Норвегии по прыжкам с трамплина Клас Бреде Братен уточнил состояние Даниэля Андре Танде после падения на этапе Кубка мира в Планице (Словения).

«У него перелом ключицы, есть подозрение на травму лёгкого. Даниэль будет находиться в искусственной коме по крайней мере до завтра, чтобы уменьшить нагрузку на его мозг. Но опасности для жизни после проведенных обследований не обнаружено. Конечно, сейчас мы очень рады хорошим новостям из больницы», — передаёт слова Братена NRK.

Напомним, сегодня во время разминки на этапе Кубка мира в Планице олимпийский чемпион Даниэль Андре Танде после ухода со стола отрыва не смог удержать равновесие в полёте, упал на гору приземления и скатился вниз по склону на скорости примерно 102 км/ч. Позднее в клинике, куда госпитализировали спортсмена, сообщили, что его жизнь вне опасности.

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