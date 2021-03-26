Финал сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт в Тюмени

Заключительный этап сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт в Тюмени. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Финал Кубка мира пройдёт в Тюмени. Начнём готовиться буквально с завтрашнего дня. Старты пройдут в «Жемчужине Сибири», где есть всё для проведения соревнований такого уровня», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

По её словам, необходимо будет видоизменить спуск на финише спринтерского круга.

«Очень длинный спуск на финише, кто садится сзади, по-любому выигрывает», — добавила Вяльбе.

В сезоне-2020/2021 победу в мужском зачёте Кубка мира одержал Александр Большунов. У женщин лучшей представительницей России стала Юлия Ступак, уступившая лишь американке Джессике Диггинс.