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«Уникальный человек». Вяльбе — о враче, который быстро вылечил сломавшего руку Спицова

«Уникальный человек». Вяльбе — о враче, который быстро вылечил сломавшего руку Спицова
Другие / Лыжный спорт 0

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поблагодарила врача, который прооперировал лыжника сборной России Дениса Спицова.

Напомним, Спицов получил перелом 1 марта во время тренировки на чемпионате мира, из-за чего ему пришлось досрочно завершить выступление на турнире. Спортсмену диагностировали перелом пятой пястной кости левой руки и 6 марта провели операцию. 20 марта спортсмен выиграл гонку на 5 км на соревнованиях в Тюмени.

«Нам повезло, что в такую трудную минуту нас познакомили с таким врачом, которая, я считаю, уникальный человек», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Ожидается, что Денис Спицов выступит на чемпионате России по лыжным гонкам, который пройдёт в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.

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