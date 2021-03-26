Елена Вяльбе предложила указывать TUE лыжников в протоколах

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала мнение, что терапевтические исключения (TUE) лыжников нужно прописывать в протоколах гонок. Ранее Вяльбе и тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко не исключили, что прогресс норвежцев связан с использованием TUE.

«Они же не скрывают, что у них есть заболевания. Напишите в протоколе, что страна такая-то, фамилия такая-то, есть один, два, три терапевтических исключения, не надо писать никаких болезней», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Напомним, в сезоне-2020/2021 победу в мужском зачёте Кубка мира одержал Александр Большунов. У женщин лучшей представительницей России стала Юлия Ступак, уступившая лишь американке Джессике Диггинс. Сборная Норвегии пропустила несколько этапов и фактически лишилась возможности побороться за Кубок мира.