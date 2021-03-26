Юлия Ефимова выступит на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом на чемпионате России

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова примет участие в грядущем чемпионате России по плаванию на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом.
На дистанциях 100 и 200 метров будет идти отбор в национальную сборную для участия в летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Чемпионат России 2021 года по плаванию стартует 3 апреля в Казани.
28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей на чемпионатах мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Золото Ефимовой на дистанции 50 м брассом в Риме в 2009 году стало первой победой в бассейне для российского женского плавания на чемпионатах мира.
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