В Канаде вышла детская книга «Горд выступать». Она рассказывает об ЛГБТ-спортсменах

В Канаде выпустили детскую книгу про ЛГБТ-спортсменов под названием «Горд выступать». Она отражает то, каким было отношение к ЛГБТ-сообществу ранее и каким стало к 2021 году. А также демонстрирует те препятствия, с которыми сталкивались спортсмены, всю карьеру молчавшие о своей ориентации. Автором книги стала писательница Эрин Силвер.
Сюжет издания строится на историях известных канадских спортсменов, совершивших каминг-ауты.
Одним из главных героев книги стал канадский пловец олимпийский чемпион 1992 года на дистанции 100 метров на спине Марк Тьюксбери, объявивший о том, что он – гей в 1998 году. После каминг-аута Марку пришлось пережить нападки со стороны СМИ, коллег и агентов.
Также своими историями поделились такие канадские спортсмены, как гимнастка Роуз Коссар, хоккеист Брок Макгиллис, конькобежка Анастасия Баксис, олимпийский чемпион 2018 года фигурист Эрик Редфорд и другие.
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