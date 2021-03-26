В Канаде вышла детская книга «Горд выступать». Она рассказывает об ЛГБТ-спортсменах

В Канаде выпустили детскую книгу про ЛГБТ-спортсменов под названием «Горд выступать». Она отражает то, каким было отношение к ЛГБТ-сообществу ранее и каким стало к 2021 году. А также демонстрирует те препятствия, с которыми сталкивались спортсмены, всю карьеру молчавшие о своей ориентации. Автором книги стала писательница Эрин Силвер.

Сюжет издания строится на историях известных канадских спортсменов, совершивших каминг-ауты.

Одним из главных героев книги стал канадский пловец олимпийский чемпион 1992 года на дистанции 100 метров на спине Марк Тьюксбери, объявивший о том, что он – гей в 1998 году. После каминг-аута Марку пришлось пережить нападки со стороны СМИ, коллег и агентов.

Также своими историями поделились такие канадские спортсмены, как гимнастка Роуз Коссар, хоккеист Брок Макгиллис, конькобежка Анастасия Баксис, олимпийский чемпион 2018 года фигурист Эрик Редфорд и другие.

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