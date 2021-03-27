Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Наталья Непряева прокомментировала победу в спринте на чемпионате России по лыжным гонкам

Наталья Непряева прокомментировала победу в спринте на чемпионате России по лыжным гонкам
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Российская лыжница Наталья Непряева (Архангельская область) прокомментировала победу, одержанную в спринте классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, проходящим в Тюмени.

«Получилась очень тяжёлая гонка, потому что девочки не дают расслабиться ни в одном забеге. Я очень рада, что наконец-то возвращается моё самочувствие, когда могу бежать гонки с уверенностью в себе. Конечно, обидно, что это случилось намного позже, чем я того ожидала в этом сезоне. Но гонки ещё есть. Это хорошо, что получится на позитивной ноте закончить сезон.

В концовке у меня очень хорошо сработали лыжи. Где-то пришлось работать тактически, потому что Таня — очень сильная девочка», — сказала Непряева в эфире Telesport.

Второй стала представительница Тюменской области Татьяна Сорина, на третьем месте остановилась Юлия Ступак (Республика Коми).

Наталья Непряева выиграла спринт на чемпионате России по лыжным гонкам
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021