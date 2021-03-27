Наталья Непряева прокомментировала победу в спринте на чемпионате России по лыжным гонкам

Российская лыжница Наталья Непряева (Архангельская область) прокомментировала победу, одержанную в спринте классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, проходящим в Тюмени.

«Получилась очень тяжёлая гонка, потому что девочки не дают расслабиться ни в одном забеге. Я очень рада, что наконец-то возвращается моё самочувствие, когда могу бежать гонки с уверенностью в себе. Конечно, обидно, что это случилось намного позже, чем я того ожидала в этом сезоне. Но гонки ещё есть. Это хорошо, что получится на позитивной ноте закончить сезон.



В концовке у меня очень хорошо сработали лыжи. Где-то пришлось работать тактически, потому что Таня — очень сильная девочка», — сказала Непряева в эфире Telesport.



Второй стала представительница Тюменской области Татьяна Сорина, на третьем месте остановилась Юлия Ступак (Республика Коми).