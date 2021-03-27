Александр Большунов завоевал золото в спринте на чемпионате России по лыжным гонкам

Лыжник Александр Большунов (Архангельская область) выиграл спринт классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени. Вторым финишировал Александр Терентьев (Архангельская обл. — Ненецкий АО), бронзовая медаль у Евгения Белова (Тюменская обл.).
Во второй половине финальной гонки лишь Ермил Вокуев составлял конкуренцию Александру Большунову, однако он упал и выбыл из борьбы.
Падение Ермила Вокуева в спринте на чемпионате России по лыжным гонкам
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2021. Тюмень.
Мужчины. Спринт (Классический стиль)
1. Александр Большунов (Архангельская обл.) — 4:09,57
2. Александр Терентьев (Архангельская обл. — Ненецкий АО) — отставание 1,67
3. Евгений Белов (Тюменская обл.) +1,81
4. Ермил Вокуев (Республика Коми) + 8,29
5. Илья Семиков (Республика Коми) +9, 55
6. Иван Горбунов (Красноярский край) +12,34.
Чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт с 27 марта по 4 апреля. Завтра, 28 марта, лыжники разыграют комплект медалей в скиатлоне.
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