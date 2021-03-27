Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Александр Большунов завоевал золото в спринте на чемпионате России по лыжным гонкам

Александр Большунов завоевал золото в спринте на чемпионате России по лыжным гонкам
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Лыжник Александр Большунов (Архангельская область) выиграл спринт классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени. Вторым финишировал Александр Терентьев (Архангельская обл. — Ненецкий АО), бронзовая медаль у Евгения Белова (Тюменская обл.).

Во второй половине финальной гонки лишь Ермил Вокуев составлял конкуренцию Александру Большунову, однако он упал и выбыл из борьбы.

Падение Ермила Вокуева в спринте на чемпионате России по лыжным гонкам

Падение Ермила Вокуева в спринте на чемпионате России по лыжным гонкам

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2021. Тюмень.
Мужчины. Спринт (Классический стиль)

1. Александр Большунов (Архангельская обл.) — 4:09,57
2. Александр Терентьев (Архангельская обл. — Ненецкий АО) — отставание 1,67
3. Евгений Белов (Тюменская обл.) +1,81
4. Ермил Вокуев (Республика Коми) + 8,29
5. Илья Семиков (Республика Коми) +9, 55
6. Иван Горбунов (Красноярский край) +12,34.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт с 27 марта по 4 апреля. Завтра, 28 марта, лыжники разыграют комплект медалей в скиатлоне.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2021. Тюмень
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
27 марта 2021, суббота. 12:50 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Архангельская область
4:09.57
2
Александр Терентьев
Архангельская - Ненецкий АО
+1.67
3
Евгений Белов
Тюменская область
+1.78
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021