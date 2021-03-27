Большунов — о победе в спринте на ЧР: в финале пришлось тяжело поработать, чтобы выиграть

Российский лыжник Александр Большунов (Архангельская область) прокомментировал победу, одержанную им в спринте классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.
«Основной сложностью была погода, потому что сегодня очень тепло. Скольжение — одно из худших в сезоне, с каждым забегом лыжи останавливались всё раньше и раньше. В финале уже пришлось прямо тяжело поработать, чтобы выиграть.
Была ли тактика сразу отрываться? Ну да. Не скажу, что сегодня прямо были лучшие лыжи — средние. Я понимал, что на финишном спуске надо иметь небольшое преимущество», — сказал Большунов в эфире Telesport.
Напомним, второй результат показал Александр Терентьев (Архангельская обл. — Ненецкий АО), а бронзовую медаль заработал Евгений Белов (Тюменская обл.).
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