Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Большунов — о победе в спринте на ЧР: в финале пришлось тяжело поработать, чтобы выиграть

Большунов — о победе в спринте на ЧР: в финале пришлось тяжело поработать, чтобы выиграть
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Российский лыжник Александр Большунов (Архангельская область) прокомментировал победу, одержанную им в спринте классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.

«Основной сложностью была погода, потому что сегодня очень тепло. Скольжение — одно из худших в сезоне, с каждым забегом лыжи останавливались всё раньше и раньше. В финале уже пришлось прямо тяжело поработать, чтобы выиграть.

Была ли тактика сразу отрываться? Ну да. Не скажу, что сегодня прямо были лучшие лыжи — средние. Я понимал, что на финишном спуске надо иметь небольшое преимущество», — сказал Большунов в эфире Telesport.

Напомним, второй результат показал Александр Терентьев (Архангельская обл. — Ненецкий АО), а бронзовую медаль заработал Евгений Белов (Тюменская обл.).

Александр Большунов завоевал золото в спринте на чемпионате России по лыжным гонкам
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021