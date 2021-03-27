Сорина: поддерживаю мнение Елены Вяльбе — спринтерский круг в Тюмени нужно поменять

Серебряный призёр чемпионата России — 2021 по лыжным гонкам в классическом спринте Татьяна Сорина после окончания финала сказала, что разница в работе лыж не позволила ей побороться за победу с Натальей Непряевой на финише.

«Если оценить финал, то поставила бы себе четыре с плюсом. Очень хотелось победить, но… Возможно, сказалась разница в работе лыж: я бежала на мази, а Наташа Непряева – на зеро. Соответственно, в подъём мне было попроще забегать, держание было отличным, но у неё на спуске лыжи катили лучше. А в Тюмени на финише спринтерского круга спуск длинный.

Я поддерживаю мнение Елены Валерьевны, которая сказала, что финиш спринтерского круга нужно поменять к финалу Кубка мира. Потому что ты можешь работать весь круг, но если у соперников лыжи на спуске работают лучше, они и победят», — сказала Сорина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, что чемпионат России проходит в «Жемчужине Сибири».