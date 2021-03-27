Непряева: дискомфорт в травмированной руке больше не лимитирует

Чемпионка России – 2021 в классическом спринте Наталья Непряева рассказала о состоянии своей руки. Напомним, что на этапе Кубка мира в Швеции она упала и получила перелом, а на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) выступала с травмой.



«С каждой неделей чувствую, что состояние травмированной руки улучшается. Конечно, ещё есть небольшая опухоль, ощущается дискомфорт, но он больше не лимитирует меня. Я и на последних гонках чемпионата мира уже бежала, понимая, что могу выполнять почти то же самое, что и до перелома. А сейчас состояние ещё лучше. Я очень рада, что вновь вернулась на первое место, и хочу поблагодарить соперниц за классную борьбу.



Побегу ли все гонки? Да, настраиваюсь на полную программу чемпионата мира, но нужно будет ещё поговорить с Юрием Викторовичем Бородавко на эту тему», — сказала Непряева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.



Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени.

Наталья Непряева прокомментировала победу в спринте на чемпионате России по лыжным гонкам