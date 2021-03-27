Большунов о победе в спринте на ЧР: мне здесь и не нужно быстро бежать

Александр Большунов выиграл первую гонку на чемпионате России в Тюмени, победив в классическом спринте. После финиша он признался, что его состояние далеко не такое, каким было на чемпионате мира.

«Чувствую себя не так, как в Оберстдорфе. Но мне на чемпионате России и не нужно быстро бежать. Всё-таки задача на этот сезон была успешно выступить на чемпионате мира и в Кубке мира. Сейчас такую же скорость я показать не могу, сегодня тяжело было. Планировал пробежать в Тюмени все гонки, но этот вопрос ещё нужно обсудить с тренером. Буду оценивать своё состояние», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, что в завершившемся международном сезоне Александр Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне, выиграл общий зачёт Кубка мира и многодневку «Тур де Ски».

Александр Большунов завоевал золото в спринте на чемпионате России по лыжным гонкам